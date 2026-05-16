Ein Blick auf den Aktienkurs von Home Depot und Lowe's reicht derzeit, um schwachen Nerven das Zittern zu lehren. Der führende US-Baumarkt Home Depot ist von seinen Höchstständen bei deutlich über 420 Dollar auf unter 300 Dollar abgerauscht - ein Minus von rund 25 Prozent. Auch der ewige Rivale Lowe's hat massiv Federn gelassen und notiert nur noch im Bereich von 218 Dollar. Die Wall Street ist mal wieder in Panikstimmung. Der Grund? Der US-Häusermarkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer