Claude von Anthropic bringt den nächsten KI-Verkaufsschlager auf den Markt und Firmen-CEOs sind begeistert. Davon profitieren Amazon, Alphabet und die Depot-2030-Firma Nvidia sowie jetzt verstärkt ein unentdeckter KI-Partner.Mehr Lob geht nicht. "Oh mein Gott, hast du Anthropic gesehen? Es ist eine Rakete, die nicht aufhören wird", wird Salesforce-CEO Marc Benioff zitiert. "Ich werde dieses Jahr wahrscheinlich 300 Millionen Dollar von Anthropic bei Salesforce einsetzen. Diese Coding-Agenten sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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