Die neue Handelswoche steht bevor. Wer die richtigen Aktien auswählt, kann auch in einem schwierigen Börsenumfeld Gewinne erzielen. RuMaS hat drei Werte herausgefiltert, die sich am letzten Handelstag der Woche besonders robust gezeigt haben oder sogar zulegen konnten.Trading-Tipp 1 erzielte im ersten Quartal 2026 so viel Umsatz wie noch nie zuvor. Aktuell liegt der Kurs unter einem Widerstand. Wird diese Hürde überschritten, könnte der Kurs in Richtung ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.