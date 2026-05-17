Die neue Handelswoche steht bevor. Wer die richtigen Aktien auswählt, kann auch in einem schwierigen Börsenumfeld Gewinne erzielen. RuMaS hat drei Werte herausgefiltert, die sich am letzten Handelstag der Woche besonders robust gezeigt haben oder sogar zulegen konnten.Trading-Tipp 1 erzielte im ersten Quartal 2026 so viel Umsatz wie noch nie zuvor. Aktuell liegt der Kurs unter einem Widerstand. Wird diese Hürde überschritten, könnte der Kurs in Richtung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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