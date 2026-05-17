Nach dem Wochentief bei 0,2525 Euro am Montag zeigt die Nel Aktie ISIN: NO0010081235 wieder spürbare Aufwärtsdynamik und nähert sich dem bisherigen Jahreshoch. Sollte der Kurs über 0,35 Euro steigen, erscheint ein Anlauf in den Bereich zwischen 0,40 und 0,50 Euro möglich. Dieser RuMaS-Trading-Tipp brachte in der Spitze bereits mehr als 45 Prozent Aktiengewinn. Nachfolgend ein Rückblick auf unseren Trading-Tipp vom 26. April:"Die Wasserstoffbranche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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