Im RuMaS Express-Service haben wir heute auf eine interessante Trading-Gelegenheit aufmerksam gemacht, die sowohl aus kurzfristiger als auch aus langfristiger Sicht spannend erscheint. Im Fokus steht eine Aktie, bei der sich derzeit eine charttechnisch wichtige Situation aufbaut. Für Anleger kann genau diese Konstellation besonders interessant sein, weil sie im Erfolgsfall sowohl eine schnelle Bewegung nach oben als auch weiteres Potenzial auf Sicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS