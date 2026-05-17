Intuitive Machines ISIN: US46125A1007 hat die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 vorgelegt und dabei Rekorde bei Umsatz, Bruttomarge und bereinigtem EBITDA erzielt. Zudem erreichte der Auftragsbestand mit 1,10 Milliarden US-Dollar einen Höchststand.Steve Altemus, CEO von Intuitive Machines, sagte: "Intuitive Machines setzt Wachstum, operative Umsetzung und die Gewinnung neuer Aufträge mit hohem Tempo fort. Unsere Übernahme von Lanteris wirkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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