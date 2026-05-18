Der Nahost-Konflikt legt weltweite Probleme offen! Steigende Dieselpreise, fragile Lieferketten und der internationale Druck zur Dekarbonisierung verändern derzeit die Spielregeln in Transport, Bergbau und Schwerindustrie grundlegend. Während Regierungen milliardenschwere Energiewende-Projekte ausrufen, suchen Unternehmen nach Lösungen, die nicht erst in zehn Jahren funktionieren, sondern sofort Kosten senken und Emissionen reduzieren. Nach langer technologischer Aufbauphase rückt das Wasserstofftechnologie-Unternehmen dynaCERT (0,15 CAD | TSX-V: DYA | WKN: A1KBAV | ISIN: CA26780A1084) mit einer Vertriebsoffensive nun in den Fokus internationaler Investoren. Denn mit seiner HydraGEN-Technologie ermöglichen die Kanadier die Nachrüstung bestehender Dieselmotoren und treffen damit einen Nerv der Zeit. Gute Meldungen gibt es aus dem energieabhängigen Wachstumsmarkt Vietnam. Dort laufen bereits erste Pilotprojekte in Logistikzentren, während Partnerschaften mit Industrie und Universitäten den Weg für eine größere Expansion in Südostasien ebnen. Die Zeit für Investoren ist gekommen, denn schon in absehbarer Zeit könnte die Kombination aus Kraftstoffersparnis, Emissionsreduktion und handelbaren Emissions-Zertifikaten dynaCERT vom klassischen Cleantech-Anbieter zu einem skalierbaren Gewinner der globalen Übergangsökonomie machen. Mit steigenden Umsätzen und einer beginnenden Sichtbarkeit steht der aktuelle Kurs jetzt an einem interessanten Ausbruchs-Level. Auch charttechnisch stehen die Ampeln auf grün!Den vollständigen Artikel lesen ...
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