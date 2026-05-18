Ich habe dich schon öfter darauf hingewiesen, dass die OMV AG auf der Suche nach einer neuen Identität ist und da kommt Gas gerade recht: Heute wurde mit politischer Prominenz (Bundeskanzler und Wirtschaftsminister wollten beide aufs Foto!) die Gasproduktion in Wittau (ist einen Steinwurf vom Naturschutzgebiet Lobau) begonnen. Wenn das Ding voll ausgebaut ist, könnten 48 Terawattstunden (4,2 Milliarden Normkubikmeter) gefördert werden - die Zahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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