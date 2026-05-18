Barcelona - Digital Realty, ein weltweit führender Anbieter von Cloud- und Carrier-neutralen Rechenzentrums-, Colocation- und Interconnection-Lösungen, eröffnet im Innovationsgebiet Sant Adrià de Besòs in Barcelona sein erstes Rechenzentrum. Die Eröffnung widerspiegelt das Engagement von Digital Realty für die Entwicklung des Mittelmeerraums zu einem globalen Knotenpunkt für digitale Infrastruktur der nächsten Generation. Das neue Rechenzentrum - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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