Die Aktie, die wir heute im Express-Service besprochen haben, hat zuletzt deutlich an Wert verloren und notiert derzeit nahezu auf ihrem Jahrestief.Rückblick auf die EntwicklungDer Abwärtstrend setzte nach dem Hoch im April ein. Zusätzlichen Druck auf den Kurs übten die Finanzergebnisse des ersten Quartals aus, die vom Markt negativ aufgenommen wurden.AusblickNach den jüngsten schwachen Börsentagen halten wir nun eine Gegenbewegung für möglich. Auch ...

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