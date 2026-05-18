Gestern stand im Express-Service Nordex ISIN: DE000A0D6554 im Fokus, heute rückt mit Vestas ISIN: DK0061539921 der direkte Konkurrent in den Mittelpunkt. Während Nordex an einer wichtigen Unterstützung deutlich zulegen konnte und den Handel auf Xetra mit einem Plus von 4,68 Prozent beendete, gewann Vestas ebenfalls hinzu. Die Aktie notierte zuletzt nahe ihres Jahres-Hochs, das bei 27,14 Euro liegt.Charttechnisch bleibt die Lage spannend: Gelingt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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