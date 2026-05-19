Der Energie-Superzyklus gibt weiter Gas und gibt sich keine Blöße. Denn Energie ist das Rückgrat jeder Zivilisation. Wo der Energieverbrauch steigt, steigt der Wohlstand. Und Energie ist auch die entscheidende Triebfeder hinter den beiden Megatrends E-Mobilität und Künstliche Intelligenz. Beide benötigen bisher ungeahnte Mengen an Energie, vor allem Strom, und das in einem rasanten Wachstumstempo. Hiervon profitiert auch die Pfisterer Holding, die nun ihre Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt hat und damit erneut echt überzeugen konnte. Denn man startete nicht nur erfolgreich in das Geschäftsjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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