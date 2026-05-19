Die RWE-Aktie konnte ihren starken Kursanstieg bis auf rund 62 € zuletzt nicht behaupten und korrigierte anschließend deutlich. Am Dienstag verliert das Papier leicht und notiert aktuell bei etwa 56,50 €. Trotz des Rücksetzers liegt der Kursgewinn auf Jahressicht weiterhin bei rund +70 %. Bietet die jüngste Schwächephase bereits eine neue Einstiegschance? Deutlicher Gewinnanstieg im ersten Quartal Der Energiekonzern konnte die positive Entwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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