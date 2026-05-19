Die OHB Aktie ISIN: DE0005936124 hat ihren Höhenflug eindrucksvoll fortgesetzt und ein neues Rekordhoch markiert. Bereits am Donnerstagabend hatte der RuMaS Express-Service auf weiteres Potenzial bei OHB hingewiesen. Heute bestätigte der deutsche Raumfahrt- und Technologiekonzern diese Einschätzung deutlich: Auf Xetra legte die Aktie bis zum Handelsschluss um mehr als 13 Prozent auf 549,00 Euro zu. Im Folgenden erinnern wir an unsere Einschätzung ...

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