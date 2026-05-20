© Foto: SOPA Images - Sipa USAUmsatzsprung, mehr Gäste, höhere Prognose: die mediterrane Fast-Casual-Kette Cava liefert Zahlen, die an der Börse zünden. Die Aktie zieht nach Börsenschluss kräftig an - und Anleger wittern neue Chancen.Nach Börsenschluss hat die Cava-Aktie ein deutliches Zeichen gesetzt. Nach starken Quartalszahlen sprang der Kurs am Dienstag im nachbörslichen Handel an der New York Stock Exchange um fast 8 Prozent nach oben. Grund dafür ist das weiterhin rasante Wachstum der mediterranen Fast-Casual-Kette, die nun sogar ihre Jahresziele anhebt. Im ersten Quartal stieg der Umsatz um 32,2 Prozent auf 434,4 Millionen US-Dollar. Damit übertraf Cava die Erwartungen der Wall Street, die bei 418,5 Millionen …Den vollständigen Artikel lesen
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