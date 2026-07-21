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WKN: A0ESP5 | ISIN: US1696561059 | Ticker-Symbol: C9F
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21.07.26 | 11:12
28,850 Euro
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Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
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CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
28,75029,10012:53
28,85029,15012:11
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CAVA GROUP
CAVA GROUP INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CAVA GROUP INC63,520,00 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC28,850-0,69 %
SWEETGREEN INC6,655+0,08 %
WALMART INC98,16-0,12 %
YUM BRANDS INC128,45-0,50 %
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