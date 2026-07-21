© Foto: Guillermo Arias - APAktien von Cava, Chipotle und Sweetgreen rutschen ab, bei Taco Bell brechen die Besucherzahlen ein. Ein Cyclospora-Ausbruch in den USA wird plötzlich zum Börsenproblem. Ein Krankheitsausbruch in den USA setzt mehrere Restaurant-Aktien unter Druck. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC sind mindestens 6.700 Menschen an Cyclospora erkrankt, einem Parasiten, der schwere Magen-Darm-Beschwerden auslösen kann. Im Zentrum der Ermittlungen steht geschnittener Eisbergsalat aus Zentralmexiko, der von Taylor Farms geliefert wurde. Die Behörden raten weiter davon ab, zurückgerufenen Eisbergsalat zu essen. Für Anleger wird der Fall brisant, weil die Verunsicherung längst in den Restaurants …
Enthaltene Werte: US1696561059,US9884981013,US9311421039,US87043Q1085,US1489291021Den vollständigen Artikel lesen
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