Restaurant-Aktien geraten von mehreren Seiten unter Druck. Die Kunden achten stärker auf den Preis, Besuche werden selektiver und selbst etablierte Marken bekommen die Folgen zu spüren. Dazu kommen neue Risiken, die sich kaum mit einem schwachen Quartal erklären lassen. Was zunächst nach einzelnen Problemen bei McDonald's, Chipotle und Co. aussieht, könnte weitreichendere Folgen haben.Im Kern geht es um die Frage: Wie belastbar sind die großen Restaurant-Marken wirklich?Den vollständigen Artikel lesen ...
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