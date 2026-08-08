© Foto: Jakub Zerdzicki - UnsplashBörsenlegende und Dividenden-Queen Geraldine Weiss hat eine auch heute noch anwendbare Strategie zur Identifizierung günstiger Dividendenaktien entwickelt.Trotz KI-Hype: Fundamentaldaten zählen noch immer! Einer der hartnäckigsten Irrglauben an der Börse ist bis heute, Märkte und Marktteilnehmende verhielten sich immer rational und würden Anlagen immer einen auf Zahlen und Fakten basierenden Wert zumessen. Wiederholte Investitions- und Spekulationsblasen zeigen, dass das nicht der Fall ist. Auch die vergangenen Wochen waren geprägt um anhaltende Diskussionen darüber, ob die Anteile von Unternehmen aus der KI-Branche nicht längst deutlich überbewertet sind oder nicht. Das zeigt, dass …
Enthaltene Werte: US1491231015,US5801351017Den vollständigen Artikel lesen
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