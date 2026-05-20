Cava wächst rasant, übertrifft die Erwartungen und hebt die Prognose an. Die Aktie springt nachbörslich kräftig an - Anleger setzen darauf, dass die Restaurantkette ihren Expansionskurs fortsetzt. Nach Vorlage der Quartalszahlen hat die Cava-Aktie deutlich zugelegt. Im nachbörslichen Handel an der New York Stock Exchange stieg der Kurs zeitweise um fast acht Prozent. Anleger reagierten damit auf das kräftige Wachstum, die besser als erwartet ausgefallenen Ergebnisse und den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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