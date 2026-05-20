Die Stadtwerke Gießen integrieren Wärmepumpen, Kraft-Wärme-Kopplung und Power-to-Heat in einem staatlich geförderten Pilotprojekt. Johnson Controls stellt dafür drei Sabroe-DualPAC-Großwärmepumpen bereit, die Wärme aus der Lahn gewinnen. Für Stadtwerke und Projektierer zeigt das Vorhaben, wie lokale Umweltwärme skalierbar in Bestandsnetze eingebunden werden kann. Flusswasser als Wärmequelle für das FernwärmenetzDie Stadtwerke Gießen (SWG) realisieren mit Flusswasser-Wärmepumpen im Projekt "PowerLahn" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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