5 Softwareaktien mit Potenzial: Nvidia: Zahlen, aber... | SAP: Jetzt kaufen? | Depot: Zwei Neuzugänge

Geht es nach den Analysten, dann dürfte Nvidia heute die Erwartungen locker schlagen. Aber viel wichtiger ist der Ausblick: Kann Nvidia auch hier punkten oder verliert der KI-König seine KI-Pole Position? Software-Aktien - hier ist die Panik übertrieben! Die verschiedenen KI-Modelle von ChatGPT oder Anthropic haben der Softwarebranche ganz schön zugesetzt. Doch nicht jedes Geschäftsmodell muss sich vor den Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz fürchten. Gerade bei einigen Kandidaten ist die Angst übertrieben und hier könnte KI sogar das Geschäftsmodell beflügeln. Wir haben mal fünf davon rausgesucht. Software-Riese und Biotech-Hoffnung - die zwei neuen Werte im Depot! Es gibt zwei neue …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran