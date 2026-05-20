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Markus Weingran
20.05.2026 15:27 Uhr
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5 Softwareaktien mit Potenzial: Nvidia: Zahlen, aber... | SAP: Jetzt kaufen? | Depot: Zwei Neuzugänge

Geht es nach den Analysten, dann dürfte Nvidia heute die Erwartungen locker schlagen. Aber viel wichtiger ist der Ausblick: Kann Nvidia auch hier punkten oder verliert der KI-König seine KI-Pole Position? Software-Aktien - hier ist die Panik übertrieben! Die verschiedenen KI-Modelle von ChatGPT oder Anthropic haben der Softwarebranche ganz schön zugesetzt. Doch nicht jedes Geschäftsmodell muss sich vor den Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz fürchten. Gerade bei einigen Kandidaten ist die Angst übertrieben und hier könnte KI sogar das Geschäftsmodell beflügeln. Wir haben mal fünf davon rausgesucht. Software-Riese und Biotech-Hoffnung - die zwei neuen Werte im Depot! Es gibt zwei neue …

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© 2026 Markus Weingran
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Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

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