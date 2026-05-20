DJ PTA-AFR: CA Immobilien Anlagen AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts
Veröffentlichung eines Quartalsberichts
CA Immobilien Anlagen AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts
Wien (pta000/20.05.2026/18:00 UTC+2) - CA Immobilien Anlagen AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Quartalsbericht 2026 (Q1) Internet-Veröffentlichung: https://www.caimmo.com/de/investor-relations/finanzberichte/ Veröffentlichungsdatum: 20.05.2026
Kurzbeschreibung: CA Immobilien Anlagen AG Quartalsbericht 1. Quartal 2026
(Ende)
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Aussender: CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich Ansprechpartner: Christoph Thurnberger Tel.: +43 1 532 5907 504 E-Mail: christoph.thurnberger@caimmo.com Website: www.caimmo.com ISIN(s): AT0000641352 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
[ source: https://www.pressetext.com/news/1779292800209 ]
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(END) Dow Jones Newswires
May 20, 2026 12:00 ET (16:00 GMT)