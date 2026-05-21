Schaan FL - Hilti bekommt nach wie vor den starken Franken zu spüren. In Lokalwährungen legte der Baugerätehersteller in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres 2026 hingegen zu. Zudem blickt das Unternehmen etwas positiver in die Zukunft. Von Januar bis April setzte Hilti 2,07 Milliarden Franken um, das sind 1,5 Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Liechtensteiner Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Aufwertung des Frankens sorgte für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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