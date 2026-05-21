Der Solar Top 10 Index konnte zuletzt wieder etwas Boden gutmachen. Besonders stark entwickelten sich in den vergangenen Wochen vor allem die Aktien von SolarEdge sowie von Enphase. Und auch die Anteilscheine des aktuellen Index-Schwergewichts Grenergy entwickelten sich solide. Das Unternehmen veröffentlichte indes kürzlich zwei weitere positive Meldungen.Kurzfassung:• Der Solar Top 10 Index konnte sich zuletzt erholen, wobei vor allem SolarEdge, Enphase und Grenergy zulegten.• Grenergy schloss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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