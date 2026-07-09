Die jüngste Entwicklung im Nahen Osten hat wieder dazu geführt, dass die Preise für Öl und Gas anziehen. Doch anders als nach dem ersten Militärschlag der USA gegen den Iran geht es mit den Aktien von Photovoltaikspezialisten diesmal nicht nach oben. Im Gegenteil, der Solar Top 10 Index, in dem starke Player der Branche vertreten sind, sinkt weiter.Kurzzusammenfassung• Solaraktien unter Druck: Trotz steigender Öl- und Gaspreise fallen Titel wie JinkoSolar, SolarEdge und Grenergy weiter.• Langfristig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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