Mitteilung der EPH Group AG:

Kapitalerhöhung: EPH Group AG emittiert neue Aktien für Wachstum im DACH-Premium-Hotelsegment

Die in Deutschland börsennotierte EPH Group AG mit Sitz in Wien verfolgt das Ziel, internationale Hotelgruppen in die Top-Tourismus-Regionen des DACH-Raums zu bringen, in denen sie bisher noch nicht stark vertreten sind. Um seine Projektpipeline in einem wachsenden Markt weiter auszubauen, führt das Unternehmen daher aktuell eine Barkapitalerhöhung unter Wahrung der Bezugsrechte bestehender Aktionärinnen und Aktionäre durch. Diese richtet sich an private wie professionelle bzw. institutionelle Investorinnen und Investoren. Das maximale Bruttoemissionsvolumen beträgt EUR 10.285.776,00. Die öffentliche Zeichnung ist noch bis 26. Juni 2026 möglich.

Mit zusätzlichem Kapital will die Hotelentwicklungsgesellschaft EPH Group AG ihre bestehende Projektpipeline im Hotelbereich weiter ausbauen, die bereits gesicherten Projekte durch Zahlung der Kaufpreise finanzieren und laufende Entwicklungen in Österreich und Deutschland forcieren. Der Fokus liegt dabei auf hochwertigen ...

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