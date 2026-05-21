Montreal, Quebec - (Newsfile Corp. - 21. Mai 2026) - Amex Exploration Inc. (TSXV: AMX) (FWB: MX0) (OTCQX: AMXEF) ("Amex" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/amex-exploration-inc/) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte "Best-Efforts"-Privatplatzierung von 11.110.150 Stammaktien des Unternehmens (die "Stammaktien") zu einem Preis von 4,50 CAD pro Stammaktie (der "Angebotspreis") abgeschlossen hat, was die vollständige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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