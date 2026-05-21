Die Eutelsat-Aktie ISIN: FR0010221234 hat sich in den vergangenen Wochen stark entwickelt und inzwischen sogar das zuletzt auf 3,50 Euro angehobene Kursziel überschritten. Das ist besonders bemerkenswert, weil die zuletzt veröffentlichten Geschäftszahlen des Satellitenbetreibers eher verhalten ausfielen. Trotzdem setzte die Aktie ihren Aufwärtstrend fort und markierte ein neues Jahreshoch.Warum die Eutelsat-Aktie bereits Anfang April interessant ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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