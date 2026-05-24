Zürich - Fast jede zweite Person (48%) erwartet, dass die Chancen von KI in den nächsten fünf Jahren die Risiken überwiegen werden. Gleichzeitig vertrauen 83 Prozent digitalen Diensten stärker, wenn sie «Made in Switzerland» sind, und auch die Reflexionskompetenz im Umgang mit KI überrascht positiv. Der DigitalBarometer 2026 zeigt damit eine Bevölkerung, die den technologischen Wandel grundsätzlich mitgestalten will, gleichzeitig aber mehr Kontrolle, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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