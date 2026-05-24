Die Nel Aktie hat im Wochenverlauf kräftig zugelegt und ein Plus von 9 Prozent erreicht. Besonders am Freitag nahm der Kurs deutlich Fahrt auf. Damit stieg der bisher maximale Gewinn des RuMaS Trading-Tipps auf 50,89 Prozent. Für Anleger richtet sich der Blick jetzt auf die Frage, ob die Nel Aktie nach dieser Dynamik den nächsten Ausbruch schaffen kann.Wichtige Marke: 0,35 EuroMögliches Kursziel bei Ausbruch: 0,40 bis 0,50 EuroNel Aktie: Kursentwicklung, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.