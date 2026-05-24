Die Nel Aktie hat im Wochenverlauf kräftig zugelegt und ein Plus von 9 Prozent erreicht. Besonders am Freitag nahm der Kurs deutlich Fahrt auf. Damit stieg der bisher maximale Gewinn des RuMaS Trading-Tipps auf 50,89 Prozent. Für Anleger richtet sich der Blick jetzt auf die Frage, ob die Nel Aktie nach dieser Dynamik den nächsten Ausbruch schaffen kann.Wichtige Marke: 0,35 EuroMögliches Kursziel bei Ausbruch: 0,40 bis 0,50 EuroNel Aktie: Kursentwicklung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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