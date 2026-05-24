Die HENSOLDT-Aktie (ISIN: DE000HAG0005) legte in der 21. Kalenderwoche um 20,16 Prozent zu und war damit der stärkste Wert im TecDAX und MDAX. Zum Xetra-Handelsschluss am Freitag notierte die Aktie bei 89,04 Euro. Das Wochenhoch wurde am Donnerstag bei 91,72 Euro erreicht.Einordnung und Hinweis für AnlegerDie Aktie ist derzeit keine laufende RuMaS-Empfehlung. Ob ein Einstieg in Betracht kommt, sollten Anleger auf Basis ihres individuellen Chancen-Risiko-Profils ...

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