Auch am Pfingstmontag wird an den deutschen Börsen gehandelt. RuMaS hat vier Aktien ausgewählt, die aus charttechnischer Sicht aktuell besonders interessant sind und kurzfristig spannendes Trading-Potenzial bieten könnten. Im Fokus stehen Werte mit Ausbruchschance, stabilem Aufwärtstrend, starken Quartalszahlen oder einer auffälligen Gegenbewegung nach einem Kurseinbruch.Vier Aktien mit Kurschance: Diese Börsenwerte stehen jetzt im FokusAktie 1: ...

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