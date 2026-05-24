Am 12. April haben wir die Abonnenten der RuMaS-Trading-Tipps auf die Chancen der Ballard-Power-Aktie (ISIN: CA0585861085) hingewiesen. Bereits damals deutete sich an, dass der Wert nach einer längeren Schwächephase vor einer charttechnisch interessanten Erholung stehen könnte. Das war der Hinweis:"Nach deutlichen Belastungen in den vergangenen Jahren stand die Aktie zunächst weiter unter Druck. Seit dem Jahrestief hat sich der Kurs jedoch spürbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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