Am 12. April haben wir die Abonnenten der RuMaS-Trading-Tipps auf die Chancen der Ballard-Power-Aktie (ISIN: CA0585861085) hingewiesen. Bereits damals deutete sich an, dass der Wert nach einer längeren Schwächephase vor einer charttechnisch interessanten Erholung stehen könnte. Das war der Hinweis:"Nach deutlichen Belastungen in den vergangenen Jahren stand die Aktie zunächst weiter unter Druck. Seit dem Jahrestief hat sich der Kurs jedoch spürbar ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.