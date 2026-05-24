Vor dem Hintergrund des anhaltenden Interesses an Raumfahrt- und Technologiewerten und der charttechnischen Ausgangslage hatte RuMaS im Express-Service einen Einstieg in die AST SpaceMobile-Aktie (ISIN: US00217D1000) vorgeschlagen.Zum Zeitpunkt der Analyse notierte die AST SpaceMobile-Aktie in unmittelbarer Nähe der 100-Tage-Linie. Aus Sicht vieler Marktteilnehmer gilt ein solcher Bereich häufig als technisch relevante Orientierungsmarke, an der ...

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