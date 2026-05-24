Für viele Autor:innen ist KI längst zu einem Standardwerkzeug geworden. Der CEO James Daunt sieht die Entwicklung optimistisch: Solange Kund:innen die Bücher lesen wollen, stehe er dem Verkauf nicht im Weg. Die Literaturbranche steht vor einer grundlegenden Frage: Soll KI beim Entstehen von Büchern erlaubt sein - und wenn ja, in welchem Umfang? Während einige Verlage strikt gegen KI-generierte Werke vorgehen, stehen andere der Technologie unter bestimmten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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