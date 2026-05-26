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WKN: A0B733 | ISIN: NO0010081235 | Ticker-Symbol: D7G
Tradegate
25.05.26 | 19:58
0,355 Euro
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Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
Sonstige
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0,3540,36225.05.
0,3620,36507:06
zukunftsbilanzen.de
26.05.2026 06:46 Uhr
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Mal was anderes als Nel ASA und Plug Power - Was Nordex, Ballard Power und RE Royalties im Depot wirklich taugen! Sind diese Aktien bereit für den großen Ausbruch?

Die globalen Energiemärkte befinden sich in einer sich gefühlt immer schneller drehenden Welt in einem ebenso schnellen Wandel, manche würden das auch "neudeutsch" Transformation nennen. Während der von vielen Investoren lang ersehnte Wasserstoff-Hype durch neue Rahmenverträge und das Erreichen neuer Mehrjahreshochs bei den Branchenpionieren Nel und Plug in der kommerziellen Realität anzukommen scheint, zeigen sich aber Analysten aufgrund der jetzt noch höher wirkenden astronomischen Bewertungen oftmals weiterhin skeptisch. Parallel dazu zeigen etablierte alternative Energieformen wie Wind, Solar und Batterietechnologien eine enorme Reife auf und allein in Nordamerika wuchs der Markt für saubere Energiefinanzierungen im Jahr 2025 auf 120 Milliarden USD. Doch teils trotz guter Fundamentaldaten und prall gefüllter Auftragsbücher bei Windkraft- und Wasserstoffwerten zeigt der jüngste Markttrend, dass Anleger nach einer monatelangen Rally teilweise schon vermehrt zu Gewinnmitnahmen neigen. Wie viel Luft ist noch in den Trend-Aktien wie z. B. denen von Ballard Power und Nordex? Und was macht z. B. RE Royalties?

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Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

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