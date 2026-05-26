Zürich - Die vor allem in Schweizer Büro-, Laden- und Logistikflächen investierte Immobiliengesellschaft Epic Suisse hat im ersten Quartal 2026 einen Portfoliowert von 1,69 Milliarden Franken ausgewiesen. Die Bewertung der in Betrieb stehenden Liegenschaften stieg dabei leicht auf 1678 Millionen Franken, verglichen mit 1673 Millionen Franken per Ende 2025, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Gesamtertrag aus den in Betrieb stehenden Liegenschaften ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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