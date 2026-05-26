Meyrin - Der Elektronikkomponenten-Hersteller Lem ist zum Übernahmeziel geworden, und der Verwaltungsrat prüft daher «strategische Optionen». Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen zwar währungsbedingt weniger umgesetzt, den Betriebs- und Reingewinn aber deutlich gesteigert. Dennoch gibt es keine Dividende. «Aufgrund der verbesserten Geschäftsentwicklung hat Lem das Interesse einiger Interessengruppen geweckt», heisst es in der Mitteilung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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