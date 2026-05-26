Größere Module und höhere Lasten führen bei der Installation mitunter zu hohen körperlichen Belastungen. Das Orthopädie-Netzwerk vergibt jetzt ein Siegel für Photovoltaik-Module, die sich rückenschonend installieren lassen. Muskelverspannungen, Bandscheibenprobleme und Überlastungsschäden: Wer tagtäglich Photovoltaik-Module installiert, läuft Gefahr, sich langfristig ein Rückenleiden zuzuziehen. Darauf weist die Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) hin. Das Tragen und Montieren schwerer und sperriger Module, oft in ungünstiger Körperhaltung, gehöre zu den Hauptursachen für Rückenprobleme bei Handwerkern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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