Die AST SpaceMobile Aktie hat in kurzer Zeit kräftig zugelegt und zählt aktuell zu den spannendsten Raumfahrtwerten am Markt. Nach dem starken Kurssprung richtet sich der Blick nun auf die entscheidende Frage: Kann die Rally weitergehen? Neue operative Fortschritte und wichtige regulatorische Signale liefern dafür zusätzlichen Gesprächsstoff.Unternehmensprofil und AusgangslageAST SpaceMobile (ISIN: US00217D1000) entwickelt ein satellitengestütztes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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