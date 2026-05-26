Die Volatus Aerospace Aktie bewegt sich nach einer vorangegangenen Rally weiter in einer Konsolidierungsphase. Für Anleger stellt sich damit die Frage, ob sich auf dem aktuellen Kursniveau eine neue Einstiegschance ergibt und ob der nächste Kursausbruch bevorstehen könnte.Volatus Aerospace: Unternehmen und AusgangslageBereits am 23. Februar hatten wir im Express-Service einen Einstieg bei Volatus Aerospace (ISIN: CA92865M1023) thematisiert. Das nordamerikanische ...

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