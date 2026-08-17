Fast 50 % Kursplus innerhalb weniger Wochen. TKMS schwimmt derzeit auf einer Erfolgswelle und Analysten trauen der Aktie noch mehr zu. Der Konzern steht exemplarisch für das Comeback klassischer Rüstungsaktien in den vergangenen Wochen. Dagegen tun sich viele Drohnen-Plays weiterhin schwer. Eigentlich eine verkehrte Welt, denn kaum jemand dürfte bestreiten, dass Drohnen und deren Abwehr nicht nur in aktuellen Kriegsgebieten eine immer wichtigere Rolle spielen. Entsprechend groß dürfte der Investitionsbedarf bei Streitkräften und Sicherheitsbehörden in den kommenden Jahren bleiben. Wann starten also Unternehmen wie Volatus Aerospace und DroneShield wieder durch?Den vollständigen Artikel lesen ...
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