Einladung: Live Q&A mit Formation Metals-CEO Deepak Varshney!

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Live Q&Q mit Formations CEO Deepak Varshney am 29. Mai 2026!

Formation Metals (WKN A3D492 / CSE FOMO) gehört derzeit zu den spannendsten Goldexplorern im Abitibi Greenstone Belt - und die kommenden Monate könnten für das Unternehmen entscheidend werden. Am 29. Mai von 17 bis 18 Uhr laden wir euch zu einem exklusiven Live-Webinar auf dem GOLDINVEST YouTube-Kanal ein, bei dem unser Redakteur Björn Junker mit Deepak Varshney, CEO von Formation Metals, über die aktuellen Entwicklungen des Unternehmens sprechen wird.

29. Mai ab 17:00 Uhr

Youtube Live!

(Wichtig: Unbeding Benachrichtigung aktievieren!)

Warum Formation Metals jetzt im Fokus steht

Formation Metals befindet sich mit seinem Vorzeigeprojekt N2 - rund 25 Kilometer südlich der Bergbaustadt Matagami in Québec - mitten in einem intensiven Bohrprogramm. Das vollständig finanzierte 75.000-Meter-Bohrprogramm läuft auf Hochtouren, das Unternehmen verfügt über ein Arbeitskapital von rund 30,7 Millionen Kanadischen Dollar bei null Schulden. Die bisherigen Bohrergebnisse übertreffen die Erwartungen und zeigen, dass die A-Zone ein bedeutendes Open-Pit-Ziel mit noch erheblichem Explorationspotenzial darstellt.

Mit einem anvisierten NI 43-101-konformen Erstressourcenschätzung für Q3 2026 steht ein potenzieller Katalysator unmittelbar bevor - ein Zeitpunkt, zu dem Investoren genau hinschauen sollten.

Das erwartet euch im Webinar

Deepak Varshney wird die aktuellen Bohrergebnisse einordnen, den Stand des Explorationsprogramms erläutern und einen Ausblick auf die nächsten Schritte geben. Björn Junker wird die Fragen der Investoren stellen - direkt, konkret und auf den Punkt.

Besonders wertvoll: Ihr könnt eure eigenen Fragen live im Chat stellen. Nutzt die Gelegenheit, den CEO direkt zu befragen - sei es zu Bohrergebnissen, zur Ressourcenschätzung, zur Finanzierungssituation oder zur weiteren Explorationsstrategie.

So nehmt ihr teil

Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr den Stream nicht verpasst. Das Webinar ist kostenlos und für alle offen - egal ob ihr Formation Metals bereits kennt oder das Unternehmen zum ersten Mal auf dem Radar habt!

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