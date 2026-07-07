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Saxo-Stratege Ole Hansen sieht bei Gold und Silber Anzeichen einer Bodenbildung: Schwächere US-Daten, nachlassender Inflationsdruck und ein möglicher Fed-Schwenk könnten den nächsten Ausbruch vorbereiten.

Ist der schlimmste Verkaufsdruck bei Gold und Silber endlich überstanden? Obwohl der Goldpreis den ersten Widerstand oberhalb von 4.200 US-Dollar bislang nicht knacken konnte, sieht Ole Hansen, Rohstoffstratege der Saxo Bank, klare Anzeichen für ein Ende der monatelangen Korrektur. Aus seiner Sicht verschiebt sich das Marktumfeld derzeit von reiner Liquidation hin zu einer nachhaltigen Bodenbildung, bei der Edelmetalle wieder selektiv eingesammelt werden.

Die nächste große Preisbewegung hängt maßgeblich von den makroökonomischen Bedingungen ab. Zwar preist der Markt noch eine Zinserhöhung der US-Notenbank für dieses Jahr ein, doch enttäuschende Arbeitsmarktdaten mit lediglich 57.000 neuen Stellen im Juni haben die aggressivsten Prognosen bereits gedämpft. Zudem signalisierte der neue Fed-Chef Kevin Warsh zuletzt nachlassende Inflationsrisiken. Gegenüber Kitco News erklärte Hansen folgerichtig, dass er für dieses Jahr keine weitere Zinsanhebung erwarte.

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Ende des Ausverkaufs? Gold und Silber womöglich kurz vor dem nächsten Ausbruch

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