Goliath Resources schlägt zu: Weitere hochgradige Treffer bestätigen das Potenzial der Golden Gate-Zone

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Bis zu 33,80 g/t Gold und eine weiterhin außergewöhnliche Trefferquote: Goliath Resources baut die Dimensionen der Surebet-Entdeckung im Golden Triangle weiter aus.

Goliath Resources (TSX-V: GOT / OTCQX: GOTRF) liefert erneut starke Bohrergebnisse von der Surebet-Entdeckung auf dem zu 100 Prozent kontrollierten Golddigger-Projekt im kanadischen "Golden Triangle". Das laufende Bohrprogramm erweist sich dabei als voller Erfolg: Die hochgradige Golden Gate-Zone konnte in der aktuellen Saison bereits um insgesamt 860 Meter erweitert werden (320 Meter nach Nordosten und 540 Meter nach Südwesten).

Golden Gate Expansion Map; Source Goliath Resources

Die jüngsten Laborergebnisse belegen nun erneut die Kontinuität und hohe Qualität des goldreichen Ader- und Brekziensystems:

Bohrloch GD-26-424 (Golden Gate): 10,32 g/t Gold über 6,00 m - inklusive 15,61 g/t Au über 3,96 m und Spitzenwerten von 33,80 g/t Au über 1,82 m (reine Goldgehalte ohne Anrechnung von Beimetallen wie Silber).

über 6,00 m - inklusive 15,61 g/t Au über 3,96 m und Spitzenwerten von 33,80 g/t Au über 1,82 m (reine Goldgehalte ohne Anrechnung von Beimetallen wie Silber). Bohrloch GD-26-412 (Surebet-Zone): 4,41 g/t Goldäquivalent (AuEq) über 7,79 m - inklusive 16,65 g/t AuEq über 1,79 m.

Bohrloch GD-26-412 (Golden Gate-Zone): 4,17 g/t AuEq über 3,75 m - inklusive 7,52 g/t AuEq über 1,94 m.

Die operative Erfolgsquote auf der Surebet-Entdeckung des Unternehmens ist und bleibt bemerkenswert: Sämtliche 45 bisher absolvierten Bohrlöcher (über 25.600 Meter) durchteuften die typische Quarz-Sulfid-Mineralisierung des Surebet-Systems. In mehr als der Hälfte der Löcher (25 von 45) wurde mit bloßem Auge sichtbares Gold nachgewiesen.

Das aktuelle geologische Modell unterstreicht die enormen Dimensionen der Entdeckung. Das System umfasst fünf übereinander gestapelte goldmineralisierte Zonen (Bonanza, Surebet, Golden Gate, Whopper und Eldorado) mit bislang 46 identifizierten Lodes. Alle Zonen - darunter die 1,6 x 1,5 Kilometer große Golden Gate-Zone und die 1,8 x 1,8 Kilometer messende Bonanza-Zone - verbleiben seitlich und in die Tiefe offen. Um die Zielgenauigkeit zu maximieren sowie Zeit und Kosten zu sparen, nutzt Goliath effiziente Richtbohrungen, bei denen mehrere Fächerbohrungen von einem zentralen Mutterloch abzweigen.

Mit sieben aktiven Bohrgeräten treibt das Unternehmen das voll finanzierte 50.000-Meter-Programm weiter mit Hochdruck voran. Das 91.518 Hektar große Golddigger-Projekt, in dem sich die Surebet-Entdeckung befindet, erstreckt sich über 56 Kilometer entlang des geologisch hochattraktiven "Red Line"-Trends. Neben dem immensen Rohstoffpotenzial profitiert das Projekt von standortspezifischen Infrastrukturvorteilen: Die Nähe zu Kitsault sowie der direkte Zugang zu Gezeitengewässern mit Lastkahnanbindung an den Hafen Prince Rupert bieten zum Beispiel beste Voraussetzungen für die spätere wirtschaftliche Erschließung.

Diese Ergebnisse stellen unserer Ansicht nach hervorragende Neuigkeiten für Goliath Resources und seine Aktionäre dar, da die 100-prozentige Trefferquote und die kontinuierliche Erweiterung der hochgradigen Zonen das geologische Risiko massiv senken und den Substanzwert der Entdeckung zügig vergrößern. Für Investoren bedeutet das laufende, voll finanzierte 50.000-Meter-Bohrprogramm einen verlässlichen und dichten Newsflow für die kommenden Monate. Die Kombination aus konstant hohen Goldgehalten, ungedeckeltem Ausdehnungspotenzial und der strategisch günstigen Infrastruktur im etablierten Golden Triangle untermauert, glauben wir, ein erhebliche Neubewertungspotenzial der Aktie.









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