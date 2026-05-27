- die ordentliche Hauptversammlung findet am Mittwoch, dem 8. Juli 2026 im hbw ConferenceCenter, Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Straße 5, 80333 München um 10:00 Uhr statt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|GIEAG Immobilien AG - HV am 08.07.2026
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Mittwoch, dem 8. Juli 2026 im hbw ConferenceCenter, Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Straße 5, 80333 München um 10:00 Uhr statt.Den vollständigen...
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|02.12.25
|GIEAG nutzt Acquirepad Exposé Reader KI erfolgreich im Betrieb
|18.07.25
|GIEAG Immobilien will Börsennotiz beenden
|Die GIEAG Immobilien AG plant den Rückzug vom Kapitalmarkt. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, ein Delisting im Segment m:access sowie im Freiverkehr der...
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|17.07.25
|PTA-Adhoc: GIEAG Immobilien AG: Antragstellung auf Delisting in m:acces sowie im allgemeinen Freiverkehr an der Börse München beschlossen
|DJ PTA-Adhoc: GIEAG Immobilien AG: Antragstellung auf Delisting in m:acces sowie im allgemeinen Freiverkehr an der Börse München beschlossen
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