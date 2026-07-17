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|GIEAG Immobilien AG: "Es läuft deutlich besser, als..." - HV-Bericht von GSC-Research
|Den vollständigen Bericht von GSC-Research zur Hauptversammlung finden Sie in der Anlage.Anhang: HVGIEAGImmobilienAG2026.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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|27.05.
|GIEAG Immobilien AG - HV am 08.07.2026
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Mittwoch, dem 8. Juli 2026 im hbw ConferenceCenter, Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Straße 5, 80333 München um 10:00 Uhr statt.Den vollständigen...
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