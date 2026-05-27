Die Puma-Aktie (ISIN: DE0006969603) rückt wieder stärker in den Fokus von Anlegern. Unternehmenschef Arthur Höld sieht Puma laut einer Pressemitteilung auf Kurs, sich langfristig als eine der drei führenden Sportmarken weltweit zu positionieren. Gleichzeitig soll das Wachstum wieder über dem Branchendurchschnitt liegen und die Profitabilität nachhaltig verbessert werden.Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die charttechnische Situation hatte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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