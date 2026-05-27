Die Puma-Aktie (ISIN: DE0006969603) rückt wieder stärker in den Fokus von Anlegern. Unternehmenschef Arthur Höld sieht Puma laut einer Pressemitteilung auf Kurs, sich langfristig als eine der drei führenden Sportmarken weltweit zu positionieren. Gleichzeitig soll das Wachstum wieder über dem Branchendurchschnitt liegen und die Profitabilität nachhaltig verbessert werden.Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die charttechnische Situation hatte ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.