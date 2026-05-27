Der durch seine Vorhersage der Immobilien- und Finanzkrise 2007/08 bekannt gewordene US-Investor Michael Burry setzt seine verbalen Attacken auf Nvidia fort. Der "Big-Short"-Investor sieht Anzeichen für einen Kurssturz der Nvidia-Aktie. 2007 hatte der US-Investor Michael Burry -Â anders als die meisten anderen Expert:innen -Â einen Crash des Immobilienmarktes vorhergesehen und mit entsprechenden Short-Wetten viel Geld verdient. Seine Geschichte wurde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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