Zürich - Das Zentralschweizer Energieunternehmen CKW hat im per Ende März abgelaufenen ersten Halbjahr etwas weniger umgesetzt und etwas weniger verdient. Bereits im Vorjahreszeitraum war es zu einem Gewinneinbruch gekommen. Die Gesamtleistung sank im ersten Semester des Geschäftsjahres 2025/26 im Vergleich zum Vorjahr um 2 Prozent auf 594 Millionen Franken, wie CKW am Donnerstag mitteilte. Die Innerschweizer Gesellschaft sichert den Preis für den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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